Президент Арцаха обсудил с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ ситуацию на линии соприкосновения
Президент Республики Арцах Бако Саакян 7 июня принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.
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