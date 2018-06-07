Президент Арцаха обсудил с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ ситуацию на линии соприкосновения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 7 июня принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.