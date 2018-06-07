12 членов фракции Республиканской партии Армении проголосовали за принятие программы правительства. Как сообщает Арменпресс, из фракции Республиканской партии за программу проголосовала Тачат Вардапетян, Манвел Григорян, Седрак Сароян, Арсен Михайлов, Князь Гасанов, Мигран Погосян, Акоп Бегларян, Араик Григорян, Наапет Геворкян, Аркадий Амбарцумян, Ашот Арсенян, Акоп Акопян.

Депутаты Арман Саакян, Артур Геворкян, Самвел Алексанян, Артак Саркисян, Феликс Цолакян и Ширак Торосян, которые ранее покинули РПА, также проголосовали за принятие программы.

7 июня парламент принял программу правительства. 62 депутата проголосовали за, а 39 депутатов против.