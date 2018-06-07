Глава МИД Армении встретился с обучающимися в Москве армянскими студентами

Находящийся с рабочим визитом в Москве министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 7 мая встретился с армянскими студентами, обучающимися в Московском государственном институте международных отношений и Дипломатической академии МИД России.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя студентов, министр Мнацаканян выразил убежденность в том, что полученное в престижных учебных заведениях, таких как Дипломатическая академия и МГИМО, квалифицированное профессиональное образование станет прочной основой для их будущей деятельности, будь то в дипломатической или других областях.

Зограб Мнацаканян, подчеркнув, что он также учился в МГИМО, отметил, что этот престижный вуз дал сотни армянских выпускников, многие из которых сыграли важную роль в формировании дипломатической службы независимой Армении, и теперь они выделяются высокими профессиональными навыками, работая как в центральном аппарате министерства иностранных дел, так и в дипломатических представительствах Армении.

Министр иностранных дел Армении представил армянским студентам основные направления и приоритеты внешней политики Армении, подходы страны к международным и региональным вопросам, затронул союзнические отношения и стратегическое партнерство между Арменией и Россией, свои встречи во время визита и их результаты.

В конце встречи министр иностранных дел Армении ответил на многочисленные вопросы студентов.