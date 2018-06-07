Глава МИД Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 7 июня принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся организации мониторингов, проводимых офисом Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Особое внимание было уделено ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. В этом контексте Масис Маилян подчеркнул, что тактика Азербайджана по эскалации напряженности в последнее время применяется не только в арцахском, но и других направлениях, что может привести к дестабилизации ситуации в регионе.