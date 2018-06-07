Президент принял представителей Европейской бизнес-ассоциации в Армении

Президент Армении Армен Саркисян 7 июня принял представителей Европейской бизнес-ассоциации в Армении. Гости представили президенту свою деятельность и программы, отметив, что они в основном направлены на расширение и развитие европейского бизнеса в Армении, поощрение иностранных инвестиций и создание благоприятной бизнес-среды.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече были обсуждены вопросы активации бизнес-связей с европейскими странами, увеличения привлекательнсотиэкономического поля Армении для инвесторов. Собеседники подчеркнули также важность верховенства закона, борьбы с коррупцией и наличия здоровой конкуренции.