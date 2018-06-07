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Президент Армении принял комиссара премьер-министра Великобритании по вопросам торговли и инвестиций в Армении и Грузии


Президент Армении Армен Саркисян принял комиссара премьер-министра Великобритании по вопросам торговли и инвестиций в Армении и Грузии Марка Притчарда и посла Великобритании в Армении Джудит Фарнуорт.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, стороны обсудили возможности расширения торговли и инвестиций между Арменией и Великобританией, перспективы сотрудничества в различных отраслях экономики.


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