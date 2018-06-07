В Варшаве открыли первый в мире музей польской водки

Первый в мире музей польской водки открылся в Варшаве в среду, передает корреспондент РИА Новости.

Музей находится в старинном здании на площади Конесера, где в 19-м веке располагался завод по производству водки. Экспозиция музея рассказывает о польских традициях и истории производства этого алкогольного напитка.

Здесь планируются различные экскурсии, совмещенные с презентациями и дегустациями водки. Рядом расположен ресторан, где можно попробовать настоящую польскую водку и закусить ее традиционными польскими блюдами.

Глава ассоциации "Польская водка" Анджей Шумовский рассказал РИА Новости, что музей было решено открыть потому, что в Польше имеются многовековые традиции производства водки и в настоящее время этот напиток в стране активно производят. "Польша – родина водки, край водки, первый поставщик в Европейском союзе и четвертый в мире", — рассказал он.