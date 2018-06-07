Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе "прямой линии", что его преемника выберут избиратели, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратели Российской Федерации", - сказал Путин, отвечая на вопрос, готовит ли он своего преемника.
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