Азиатские индексы - 07-06-18

ТОКИО, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.87% и составил 22823.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.64% и составил 1789.01 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 3109.50 пункта, а HANG SENG вырос на 0.81% и составил 31512.63 пункта.