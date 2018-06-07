Первая леди популярнее среди французов, чем Макрон, пишут СМИ

Первая леди Франции Брижит Макрон популярнее своего супруга Эммануэля Макрона, сообщает журнал Paris Match со ссылкой на данные социологического опроса Ifop, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает издание, 67% французов поддерживают Брижит Макрон, в то время как президента Франции– 43%. Это вполне обычная ситуация для французского общества. Во время президентства Николя Саркози его супруга, певица и актриса Карла Бруни, также имела большую популярность среди французов. Так, в 2008 году поддержка Саркози была на уровне 37%, а Бруни – 68%, напоминает журнал.

Отмечается, что Брижит Макрон, которая старше своего супруга на 24 года, популярна как среди молодых людей (75% респондентов до 35 лет), так и среди старшего поколения (74% старше 65 лет).