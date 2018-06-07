Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре может продлиться два дня

Переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына при положительном развитии событий могут занять не один, а два дня, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, американские чиновники подготовились ко второму дню саммита на случай, если лидеры решат продолжить переговоры.

Встреча запланирована на 12 июня, и, как ожидается, на следующий день Трамп должен отправиться в США, однако, как сообщает CNN, "американские чиновники в Сингапуре разработали запасной план на второй день переговоров".

В Белом доме информацию телеканала комментировать не стали.

Ранее Трамп заявлял, что, по его мнению, диалог с КНДР станет "процессом", который пройдет не за одну встречу.