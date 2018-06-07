Поставки российского газа в Турцию по первой нитке "Турецкого потока" начнутся до конца 2019 года. Об этом заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев на пресс-конференции в четверг, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Поставки начнутся до конца 2019 года, точная дата зависит не только от реализации морского участка, но и от готовности турецкой газораспределительной системы. 100-процентно - в 2019 году - в этом нет сомнений никаких", - сказал он.