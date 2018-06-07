Ученые рассказали об опасности долгого сна

Японские ученые выяснили, что слишком короткий и слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше шестидесяти лет. С выводами исследователей можно ознакомиться на портале EurekAlert!, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В исследовании приняли участие 1517 человек, за ними наблюдали в течение 10 лет. За это время у 294 добровольцев развилось слабоумие, а 282 умерли. Показатели заболеваемости деменцией и смертности, рассчитанные с поправкой на возраст и пол, были выше у тех, кто спал менее пяти часов или более 10 часов в сутки, по сравнению с теми, кто уделял сну 5-6,9 часов.

Ранее исследователи из Университета Боулдера, штат Колорадо, установили, что всего пара ночей бодрствования может сбить внутренние часы более ста различных белков, включая соединения, связанные с обменом веществ и содержанием сахара в крови.

Ученые привлекли к участию в эксперименте шесть здоровых мужчин в возрасте до 30 лет. Они провели шесть дней взаперти под наблюдением врачей: фиксировались их активность, диета, сон и количество получаемого света. Первые два дня участники жили по обычному распорядку, затем их постепенно перевели на обратный режим: активность и питание — ночью, восемь часов сна — в течение дня.

Каждые четыре часа специалисты брали у мужчин анализ крови. Разработанный в Университете Боулдера прибор позволил им узнать "расписание" работы более тысячи белков. Выяснилось, что смена распорядка привела к деформациям в 129 соединениях.