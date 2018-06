Малышка на велосипеде поблагодарила водителя грузовика жестом и стала звездой

Четырехлетняя велосипедистка Рода Джонс (Rhoda Jones) стала звездой интернета после публикации забавного ролика, где она показывает водителю грузовика большой палец. Видео с регистратора, на котором девочка благодарит дальнобойщика за вежливость на дороге, выложили в Twitter родители ребенка, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Мы так часто делимся видео ужасного вождения, окружающего велосипедистов, поэтому этот хрестоматийный проезд от исключительно терпеливого и осторожного водителя HGV, проезжающего в Джедбро, заслуживает расшара, как и ответ Роды! Их нет в Twitter, но мы поблагодарили водителя напрямую», — прокомментировала семья Джонс видеоролик.

Видео стало вирусным и собрало 800 тысяч просмотров за считанные дни. Подписчики не только умилились деловито спешащему куда-то ребенку, но и одобрили ее поведение на дороге.

So often we see or share videos of awful driving around cyclists, so this textbook pass from an exceptionally patient & careful HGV driver for D&W Agri coming into Jedburgh deserves sharing, as does Rhoda's response! They're not on Twitter but we've thanked the haulier directly. pic.twitter.com/t46zQvfFoU