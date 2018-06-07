Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла России

Президент Армении Армен Саркисян принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе встречи Армен Саркисян поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов на этом ответственном посту.

Президент выразил уверенность, что посол Копыркин предпримет максимальные усилия для дальнейшего углубления и развития армяно-российского союзнического взаимного партнерства на основе исторической дружбы. Армен Саркисян выразил готовность поддержать все инициативы посла, которые будут направлены на углубление двусторонних связей.

Посол России передал президенту теплые приветствия президента России Владимира Путина. Он заверил, что сделает все возможное, чтобы углубить и укрепить стратегические союзнические отношения двух стран.

Собеседники также подчеркнули, что отношения Армении и России ежегодно расширяются путем привлечения новых направлений.