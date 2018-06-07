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ЕС ждет от Турции конкретных улучшений в сфере верховенства закона


Турция должна показать конкретные улучшения в сфере верховенства закона, чтобы двусторонние отношения Брюсселя и Анкары развивались. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Конкретные и долгосрочные улучшения в сфере верховенства закона, независимого суда и фундаментальных свобод обязательны для развития двусторонних отношений между ЕС и Турцией", - отмечается в нем.

ЕС подчеркнул, в частности, что власти Турции до сих пор не освободили председателя одного из местных отделений правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча, а также других правозащитников, журналистов, членов парламента, следователей.


 




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