Глава МИД Армении назвал легендарной улыбку Лаврова

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал легендарными дипломатические качества главы МИД России Сергея Лаврова, в том числе его способность "улыбаться и вовлекать".

"Я, честно говоря, не очень согласен с тем, что Сергей Викторович редко улыбается, потому что я по опыту говорю, - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал глава МИД Армении на пресс-конференции после встречи с российским коллегой в ответ на высказывание одного из журналистов о том, что Лавров редко улыбается. - Я часто имел привилегию видеть Сергея Викторовича в действии, особенно в ООН. Я должен сказать, что его способности улыбаться и вовлекать легендарные и в Нью-Йорке очень хорошо известны".

"Пора сворачивать тему, я чувствую", - иронично заметил в свою очередь Лавров.