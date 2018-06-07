Британским лордам запретили спать и кричать в парламенте

В британском парламенте распространили документ, согласно которому от членов Палаты лордов требуют перестать дремать во время дебатов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом передает The Times.

В этом сообщении также говорится о том, что лордам нужно соблюдать соответствующие правила поведения. В документе особенно отмечается, что в последние месяцы поведение в верхней палате парламента не соответствовало стандартам, которых политики должны придерживаться.

Уточняется, что главными проступками лордов стали громкие разговоры, крики, а также сон во время дебатов.