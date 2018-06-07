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Бако Саакян посетил аппарат госминистра и министерство финансов


7 июня Президент Арцаха Бако Саакян посетил аппарат госминистра, министерство финансов и представил сотрудникам соответствующих ведомств новоназначенных руководителей. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Президент Саакян пожелал Григорию Мартиросяну, Артуру Арутюняну плодотворной работы. 
Глава государства выразил признательность Араику Арутюняну за многолетнюю работу, пожелав ему успехов.




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