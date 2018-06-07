Бако Саакян посетил аппарат госминистра и министерство финансов

7 июня Президент Арцаха Бако Саакян посетил аппарат госминистра, министерство финансов и представил сотрудникам соответствующих ведомств новоназначенных руководителей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Президент Саакян пожелал Григорию Мартиросяну, Артуру Арутюняну плодотворной работы.

Глава государства выразил признательность Араику Арутюняну за многолетнюю работу, пожелав ему успехов.