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Могерини попросила выделить дополнительно €6,5 млрд на оборону ЕС


Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини попросила Брюссель выделить дополнительные €6,5 млрд на реализацию плана повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы для расширения возможностей переброски военных сил и техники. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она заявила в четверг, выступая на конференции Европейского агентства обороны в Брюсселе.

"Я предложила учесть транспортную инфраструктуру в рамках следующего бюджета и выделить дополнительно €6,5 млрд", - сказала она.

В конце марта Еврокомиссия (ЕК) утвердила план повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы для расширения возможностей переброски военных сил и техники, который стал одним из центральных проектов европейской программы Постоянного структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO).



 




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