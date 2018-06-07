Статус и безопасность народа Нагорного Карабаха остается точкой опоры для Армении: глава МИД Армении

В процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта для армянской стороны точкой опоры неизменным остается статус и безопасность народа Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что собеседники коснулись ряда вопросов региональной и международной повестки дня. “Особое внимание было уделено нагорно-карабахскому урегулированию. Мы высоко ценим вклад России вместе со сопредседателей Минской группы ОБСЕ в исключительно мирное урегулирование конфликта. Мы готовы продолжить совместные усилия, направленные на создание условий для продвижения переговорного процесса.

На данном этапе мы работаем на вовлечение в переговорный процесс и обеспечение непрерывности последнего. Точкой опоры для нас неизменным остается статус и безопасность народа Нагорного Карабаха. Переговоры направлены именно на разрешение этих вопросов”, - отметил Мнацаканян.

Он отметил, что на встрече с Сергеем Лавровым подтвердил твердый настрой Армении на поступательное развитие нашего многопланового союзнического взаимодействия с Российской Федерацией, и подчеркнул ту важность, которую армянская сторона придает стратегическому сотрудничеству с Россией․

“Мы намерены и далее продвигать это сотрудничество на принципах, заложенных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года и в Декларации о союзническом взаимодействии между Арменией и Россией, ориентированном в XXI век от 2001 года”, - подчеркнул глава МИД.

Мнацаканян отметил, что взаимные связи между двумя народами всегда являли собой пример дружбы и взаимопонимания, взаимоуважения, искреннего уважения и взаимной поддержки и по своей сути они самоценны.

“Интенсивность, глубина и охват наших отношений, действительно, обязывает прилагать новые усилия по обеспечению их продолжительности”, - подчеркнул Мнацаканян.

Он отметил, что стороны настроены еще больше углублять и расширять тесное сотрудничество во всех областях, в том числе и в рамках ЕАЭС и ОДКБ. “Эти намерения уже были озвучены на встрече в верхах между премьер-министром Армении и президентом России в Сочи. Мы очень рады, что динамика этих встреч сохраняется и ждем новых встреч в ближайшее время”, - отметил министр.

Мнацаканян еще раз подчеркнул важность отношений с РФ.

”, - заключил глава МИД Армении.