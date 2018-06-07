Звезды спорта и музыки снялись в одном видео к ЧМ-2018 в России
Знаменитый Жозе Моуринью, главный тренер "Манчестер Юнайтед", заговорил по-русски в ролике RT, посвященном Чемпионату мира 2018 года по футболу в России, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
В съемках ролика RT приняли участие балетная труппа Михайловского театра, хоккеист московского "Динамо" Владимир Брюквин, член сборной России по художественной гимнастике Екатерина Селезнева, сборная России по синхронному плаванию, летчик-космонавт Олег Кононенко, чемпион России по футбольному фристайлу Игорь Олейник, а также чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.
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