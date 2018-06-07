Массачусетский технологический институт возглавил рейтинг лучших вузов мира по версии QS

Массачусетский технологический институт (MIT) из США возглавил рейтинг лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в среду в 15-й раз исследовании QS World University Rankings 2019, включающем в себя в общей сложности почти тысячу лучших мировых вузов.

MIT был назван лучшим университетом мира в рекордный седьмой раз подряд, превысив рекорд Гарвардского университета. Следующие три вуза также расположены в США, причем их позиции не претерпели изменения по сравнению с прошлым годом. Это Стэндфордский университет (2), уже упомянутый Гарвардский университет (3) и Калифорнийский технологический институт (4).

Далее идут британские Оксфордский университет (5) и Кембриджский университет (6), которые в этом году поменялись местами.

Единственный участник Топ-10, не представляющий США или Великобританию, - Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха, улучшил сразу три позиции и теперь идет на седьмой строчке. Замыкают первую 10-ку списка Имперский колледж Лондона (Великобритания, 8), Чикагский университет (США, 9) и Университетский колледж Лондона (Великобритания, 10).

Наиболее высоко расположенным университетом Азии стал Национальный университет Сингапура, который расположился на 11-й строке, в то время, как китайский Университет Цинхуа впервые с 2006 года вошел в Топ-20 лучших университетов мира, поднявшись с 25-го на 17 место.

МГУ имени М. В. Ломоносова укрепил свои позиции в Топ-100. Флагман российского образования поднялся на пять строчек и занял в международном рейтинге 90-е место. Это лучший результат МГУ с 2005 года, когда он занял рекордную 79-ю позицию.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).









