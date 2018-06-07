В Армении летчики армейской авиации ЮВО уничтожили станции РЭБ условного противника

Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, начали отрабатывать одиночные и парные полеты с нанесением имитационных ракетных ударов по комплексам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе практических полетов летчики ударных Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТШ вертолетов совершили учебно-боевые полеты на полигон «Алагяз», провели визуальную разведку местности и уничтожили электронными неуправляемыми ракетами замаскированные радиоизлучающие комплексы РЭБ условного противника.

В практических учебно-боевых полетах принимало участие более 100 военнослужащих, из числа летного, инженерно-технического состава и военнослужащих подразделения РЭБ ЮВО и более 20 единиц военной и авиационной техники.