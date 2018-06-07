Россия продолжит оказывать поддержку в поиске решений карабахской проблемы: Сергей Лавров считает, что переговоры с Мнацаканяном прошли конструктивно

Между Россией и Арменией присутствует конструктивный динамичный политический диалог на высшем уровне. Как передает «Арменпресс», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Переговоры между главами внешнеполитических ведомств Армении и России прошли 7 июня в Москве.

«Рады приветствовать Вас в Москве вскоре после того, как Президент Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Армении Н.Пашинян провели в Сочи свою первую личную встречу. Рад этой возможности теперь уже лично поздравить Вас с назначением на высокий пост министра иностранных дел Армении. Выражаю надежду, что сегодня мы сможем прямо по «горячим следам» контакта В.В.Путина и Н.Пашиняна посмотреть на конкретные вопросы продолжения нашего союзничества и стратегического партнёрства как по двусторонней линии, так и в рамках нашего участия в различных международных организациях»,- сказал во вступительном слове Сергей Лавров.

Как отметил Лавров, переговоры прошли «конструктивно, доверительно, в духе союзнических отношений, которые связывают наши государства, в духе нашего стратегического сотрудничества». «Мы констатируем динамичный характер российско-армянского политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровне», — сказал он.

Россия продолжит содействовать в решении карабахского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров и Зограбян обсудили проблемы обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье, включая нагорно-карабахское урегулирование.

"Россия, как в контексте наших двусторонних отношений с Ереваном и Баку, так и в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ, вместе с американскими и французскими коллегами продолжит содействовать сторонам в поиске взаимоприемлемых решений", — заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров.

Переговоры между главами внешнеполитических ведомств Армении и России прошли 7 июня в Москве.



Как сообщалось ранее, на встрече планировалось обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте итогов встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина и Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна 14 мая 2018 г. в Сочи «на полях» заседания Высшего Евразийского экономического совета. Особое внимание предполагается уделить вопросам международной повестки дня, интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации на площадках ООН, ОБСЕ, ОЧЭС, других авторитетных международных и региональных форумов.

Пройдет обмен мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования (НКУ), в котором Россия, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, играет активную посредническую роль.

Между Москвой и Ереваном достигнут высокий уровень внешнеполитической координации. Позиции России и Армении по вопросам международной и региональной повестки дня близки или совпадают. Интенсивные контакты по линии МИДов двух стран способствуют координации во внешнеполитической сфере, в том числе в рамках ООН, Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и иных многосторонних организаций.

Российско-армянские отношения развиваются на основе принципов, закрепленных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 г.

Интенсивный характер носит политический диалог на высшем уровне. В 2017 г. состоялись три полноформатные встречи глав двух государств (в Москве 15 марта, в Сочи 23 августа, в Москве 15 ноября).

Поддерживается регулярный контакт между правительствами двух государств. 24-25 октября 2017 г. Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев посетил Ереван с официальным визитом.

Расширяются межпарламентские связи. 14 февраля текущего года Москву посетил Председатель Нацсобрания Армении А.С.Баблоян. 4-5 июня с.г. он вновь находился в России для участия в Международном Форуме по развитию парламентаризма, где встречался с руководителями палат Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко и В.В.Володиным.

В Ереване прошли совместные заседания Постоянной комиссии по внешним сношениям Национального собрания Армении с Комитетом Совета Федерации по международным делам (13-14 марта с.г.) и Комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (24-26 марта с.г.). Функционирует Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения.

В 2017 г. Россия и Армения отметили 25-летие установления дипломатических отношений (3 апреля) и 20-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (29 августа).

Россия – ведущий экономический партнер Армении (доля во внешней торговле – 26,7%). Двусторонний товарооборот увеличился в 2017 г. на 29,7% –до 1,74 млрд. долларов США (в 2016 г. – 1,34 млрд. долларов). В текущем году позитивная динамика сохраняется: в январе-марте с.г. торговля выросла на 38,5% – до 513,4 млн. долларов.

Активно работает Межправкомиссия по экономическому сотрудничеству (18-е заседание прошло 19-20 февраля с.г. в Ереване, следующее – запланировано на 2019 г. в России).

Объем накопленных российских капиталовложений в экономику Армении – 1,8 млрд. долларов, что составляет порядка 35% всех иностранных инвестиций). В республике работают около 2,2 тыс. предприятий с российским капиталом.

Крупнейшим российским инвестором в армянскую экономику является ПАО «Газпром». Компания вложила в газоэнергетические проекты в Армении около 800 млн. долларов; завершила строительство и модернизацию 5-го энергоблока Разданской ТЭС; занимается реконструкцией газотранспортной системы страны и полностью обеспечивает ее потребности в природном газе.

ГК «Росатом» ведет работы по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС за счет средств российского кредита.

Новую динамику двусторонним связям придало вступление Армении в январе 2015 г. в Евразийский экономический союз. С 1 февраля 2016 г. председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии является бывший Премьер-министр Армении Т.С.Саркисян.

Россия оказывает техническое и финансовое содействие адаптации республики к условиям Союза. Межправсоглашение от 21 мая 2015 г. предусматривает направление на эти цели до 42 млн. долларов в течение трех лет.

Активно развиваются межрегиональные связи, в которые вовлечены около 70 субъектов Российской Федерации и практически все административно-территориальные единицы Армении. Реализуется Программа сотрудничества в этой сфере на 2016-2021 гг.

5-7 октября 2017 г. в Ереване прошли шестой Российско-армянский межрегиональный форум и второй Международный форум евразийского партнерства. Очередной запланирован на 29 июня с.г. и пройдет в столице Армении.

Традиционно важное место в двусторонних отношениях занимают культурно-гуманитарные обмены.

15 ноября 2017 г. в Государственной Третьяковской галерее президенты двух стран приняли участие в церемонии торжественного открытия Дней культуры Армении в России. Соответствующие мероприятия проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, в ряде других российских городов.

20 декабря 2017 г. начал работу филиал Российского центра науки и культуры в Гюмри.