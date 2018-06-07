Сеть супермаркетов прекратит продажу сигарет в Нидерландах из-за отсутствия спроса

Нидерландские филиалы немецкой торговой сети Lidl исключат сигареты из своего ассортимента из-за отсутствия спроса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, o новой тенденции сообщила газета Stuttgarter Nachrichten.

Компания планирует реализовать это решение к 2022 году. Пока что Lidl - единственный магазин в Нидерландах, в котором посетители больше не смогут приобрести сигареты. В течение последних лет продажи упали и больше не являются рентабельными. Это стало следствием многолетней политики властей королевства: так, например, в магазинах табачная продукция была скрыта от глаз покупателей.

"В Нидерландах наблюдается абсолютно четкая тенденция к отказу от курения. Это заметно на кассах. Мы не хотим противопоставлять себя складывающейся ситуации, поэтому сокращение продаж сигарет является для нас логичным шагом", - приводит издание заявление нидерландской сети Lidl.

Статс-секретарь министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Паул Блокхёйс уже назвал решение компании "фантастическим". Политик надеется, что примеру Lidl последуют и другие сети супермаркетов. В будущем правительство планирует ввести запрет на курение в ресторанах и на террасах.