Пашинян прокомментировал вопрос о допросе Роберта Кочаряна по делу 1-го марта
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал вопрос о допросе второго президента Армении Роберта Кочаряна по делу 1-го марта. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что дело 1-го марта должно быть расследовано. По делу 1 марта 2008 года будут допрошены все, кто потребуется следствию, заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Если нужно будет допросить меня, значит допросят. Если понадобится, чтобы допросили Роберта Кочаряна – допросят Кочаряна. Дело должно быть раскрыто", — заявил он.
На вопрос, идет ли процесс, Никол Пашинян ответил: «Я выразил свою позицию, сейчас дело за правоохранительными органами”.
«У нас есть моральный долг перед жертвами событий 1 марта 2008 года. Если бы не было 1 марта, возможно, было бы труднее избежать уличных вендетт во время нашей революции», - заявил во время представления программы правительства на специальном заседании парламента Армении 7 июня премьер-министр Никол Пашинян, при этом добавив, что именно это помогло избежать насилия в период революционной борьбы.
«Одно из важнейших выражений оценки гражданской заслуги должно стать раскрытие убийств. Я не могу оценить работу правоохранительной системы как удовлетворительную до тех пор, пока не раскрыто дело «1 марта»», - подчеркнул Пашинян.
Он также добавил, что имя той правоохранительной системы, которая доведет до конца расследование этого дела, будет вписано золотыми буквами в историю Армении.
С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.
23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.
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Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.
Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.
НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.