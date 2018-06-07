NASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млн

Национальное управление США по аэронтавтике и исследованию космического пространства (NASA) отказалось от программы создания лунохода, в разработку которого уже было вложено около $100 млн. Как сообщила в среду газета Houston Chronicle, решение о прекращении работ по созданию аппарата Resource Prospector, предназначенного для поиска воды на Луне, было принято в апреле, однако известно об этом стало лишь на днях, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным газеты, разработка лунохода шла в течение четырех последних лет, и запуск аппарата стоимостью $250 млн планировался на 2022 или 2023 год. Неожиданно принятое решение о прекращении работ вызвало удивление у участников проекта. Как сообщила газета, 90 специалистов, работавших над созданием лунохода, будут теперь заниматься другими программами NASA.

В то же время представитель NASA Черил Уорнер отметила, что часть аппаратуры, предназначавшейся для лунохода, будет использована в других проектах.