Любой авантюризм со стороны противника встретит сокрушительный ответ со стороны ВС Армении и армянского народа: Никол Пашинян

По распоряжению председателя НС А.Баблояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст. 41 конституционного закона РА “Регламент НС”, по инициативе Правительства РА 7 июня, в 11:00 часов, созывается внеочередное заседание НС РА для обсуждения вопроса “Об одобрении программы правительства”.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян представил основные приоритеты свой программы.

По его словам, он подтверждает тезис о том, что никакие переговоры по урегулированию карабахского конфликта не могут быть результативными, если в них не принимает участие в качестве полноценного участника переговоров руководство Арцаха. По его словам, многие восприняли этот тезис как новеллу в процессе переговоров по урегулированию карабахского конфликта.

«Ничего нового в этом нет, это всего лишь хорошо забытое старое. То, что Арцах является стороной переговорного процесса, подтверждается документами саммита ОБСЕ 1994 года в Будапеште, и до 1998 года переговоры продолжались именно в этом формате»,- сказал он.

По его словам, с 1998 года Армения вела переговоры от имени Арцаха также. «Правильно было это или нет – другой вопрос, однако они имели этому причины. Роберт Кочарян, до переезда в Армению, был избранным президентом Арцаха, Серж Саргсян – одним из организаторов самообороны Арцаха. Следовательно, они могли иметь или приписывать себе мандат о ведении переговоров от имени народа Арцаха, чего не могу сделать я. Народ Арцаха не принимает участия в выборах в Армении, он формирует собственные власти, и только они легитимны представлять народ Арцаха»,- сказал он.

Он сказал, что, каждый раз, как возникает вопрос о включении в переговорный процесс Арцаха, Азербайджан предлагает включить и так называемых «представителей азербайджанской общины». По словам Пашиняна, это ложный довод, поскольку гражданское состояние жителей НКР азербайджанской общины не изменилось по причине конфликта. «И до, и после конфликта они продолжают оставаться гражданами Азербайджана, и в этом качестве продолжают участвовать в выборах, в том числе – в президентских, т.е., Ильхам Алиев имеет мандат на представление их интересов в переговорах, и эти люди – в его лице, уже вовлечены в процесс переговоров»,- сказал он.

По его словам, те, кто пытается использовать эти доводы для провала переговоров неверно оценивают ситуацию. «Как я и говорил до того, я готов вести переговоры с Ильхамом Алиевым, при посредничестве и в рамках Минской группы ОБСЕ, однако до этого считаю себя обязанным сделать все для повышения эффективности переговоров. Если мы ведем переговоры реально с целью решения проблемы, а не просто для ведения переговоров. Думаю, для повышения эффективности переговоров следует также поработать над внедрением в жизнь ранее достигнутых договоренностей. Это существенный вопрос, поскольку будет неловко – вести переговоры по новым договоренностям, если прежние остались неисполненными»,- сказал он.

В конце он выразил убеждение, что карабахский конфликт не имеет военного решения, и, тем не менее, подчеркнул, что любой авантюризм со стороны противника встретит сокрушительный ответ со стороны ВС Армении и армянского народа.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.