Правительство Испании под руководством Педро Санчеса принесло присягу

Правительство Испании, сформированное премьер-министром Педро Санчесом, принесло в четверг присягу в Мадриде, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Церемония, показанная местными СМИ в прямом эфире, прошла в присутствии короля Испании Филиппа VI.

В составе кабинета 17 министров, из них 11 - женщины. Пост вице-премьера заняла министр по делам равноправия Кармен Кальво, внешнеполитический блок возглавил Жозеп Боррель, министром обороны стала Маргарита Роблес, главой МВД - Фернандо Гранде, минюста Долорес Дельгадо. Экономическим ведомством будет руководить Надиа Кальвиньо.

Возможность сформировать новое правительство Санчес получил после того, как в пятницу конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.