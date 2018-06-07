Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июнь

В Иране заявили о скором начале эксплуатации центра по установке центрифуг


Иран начнет эксплуатацию центра по установке центрифуг для обогащения урана в Натанзе в течение месяца. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Есть еще более крупное предприятие для осуществления параллельного и полного контроля над примерно 60 центрифугами в Натанзе, которое в последующие несколько недель начнет эксплуатироваться. Эксплуатация этого предприятия благодаря неустанным стараниям ученых страны начнется в течение максимум месяца", — заявил он в интервью телекомпании IRIB.

Однако, по словам, Салехи это не означает, что Иран начинает массовое производство центрифуг, в то же время он не исключает, что такое возможно в случае распада Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации