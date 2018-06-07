Подозреваемый в совершении убийства в Вагаршапате объявлен в розыск

Отделение полиции Вагаршапата 7-го июня объявило в розыск подозреваемого в рамках уголовного дела по ст.104 УК Армении в убийстве жителя Эчмиадзина, проживающего по адресу улица Хоренаци Григора Аветисяна, 1967 г.р. Как передает «Арменпресс», всех, кто знает о его местоположении или обладает иными сведениями о нем, просят сообщить в полицию по телефону 1-02. Тайна гарантируется.

Как сообщалось ранее, в отделение полиции Вагаршапата 23-го апреля, в 18.55 поступил сигнал из больницы о том, что к ним с колото-резаной раной правой половины грудной клетки поступил Нвер Ованнисян, 1972 г.р.

Как сообщилив управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в тот же день, в 22.45 поступил сигнал из больницы о том, чтопострадавший умер. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.104 УК Армении, и, б;агодаря совместным действиям областных служб криминальной полиции и СК Армении, удалось выяснить личность подозреваемого. Проводятся комплексные мероприятия по его розыску. Проводится расследование.