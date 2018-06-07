Число жертв взрыва на востоке Багдада возросло до 20 человек, пишут СМИ

Число жертв взрыва в районе Мадинат ас-Садр на востоке Багдада возросло до 20 человек, ранены не менее 110 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило местное агентство Alghad Press со ссылкой на источник в органах безопасности.

"По обновленным данным по взрыву в Мадинат ас-Садр, число погибших достигло 20 человек, раненых — 110", — сообщил источник местному агентству.

Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщало, что в ночь на четверг недалеко от шиитской мечети в районе Мадинат ас-Садр сработали взрывные устройства. В свою очередь источник сообщил агентству РИА Новости, что взорвался заминированный автомобиль рядом с местной кофейней.

Агентство Alghad Press отметило, что его источник передал версию о двух взрывных устройствах рядом с шиитским местом культа, однако иракский пресс-центр силовиков заявил, что взорвались боеприпасы, которые хранились в здании.

В районе Мадинат ас-Садр проживают мусульмане-шииты.

ФОТО: AFP 2018 / Ahmad Al-Rybaye