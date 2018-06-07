По факту драки с участием сотрудников СНБ в Степанакерте арестованы 4 человека

По факту драки с участием сотрудников СНБ, произошедшей в Степанакерте 1-го июня, следствие арестовало 4 человек: Мхитара Мусаэляна, Сергея Мусаэляна, Гургена Айрапетяна и Вардана Гарамяна, которым выдвинуто обвинение в хулиганстве. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Арцаха.

Расследование продолжается. По сведениям из соцсетей, Вардан Гарамян является сыном теперь уже бывшего директора СНБ Арцаха Аршавира Гарамяна.

Как сообщалось ранее, заявления об увольнении президенту Республики Арцах Бако Саакяну представили директор Службы национальной безопасности республики, генерал-лейтенант Аршавир Гарамян и его заместитель Гагик Саркисян.

Ранее в отставку ушли начальник Полиции Республики Арцах Камо Агаджанян и Государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян.

Как сообщалось ранее, 4-го июня премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся ситуации в Арцахе, где в течение нескольких дней проходят акции протеста из-за инцидента с участием членов силовых структур. В ходе прямого эфира Пашинян заявил, что нет никаких сомнений в отношении поведения представителей силовых структур.

“Любая попытка решить проблемы силой неприемлема, независимо от того, кто использует эту силу. Конечно, эта ситуация требует очень конкретных решений с конкретными выводами. Я внимательно слежу за развитием событий в Арцахе. В этот период я всегда был в контакте с президентом Арцаха Бако Саакяном”, - отметил премьер, добавив, что Саакян достиг конкретных договоренностей в результате переговоров с участниками акции протеста.

Он добавил, что президент Арцаха объявил, что собирается реализовать эти договоренности, провести полное расследование, а также сделать организационные выводы.

“В ходе встречи представителей акций протеста и президента Арцаха было достигнуто взаимопонимание о направлении и логике будущих событий. И теперь, по сути, я думаю, что сейчас тот этап, когда наши уважаемые манифестанты должны позволить президенту Арцаха реализовать эти договоренности”, - сказал Пашинян, подчеркнув, что договоренности должны быть осуществлены в спокойной, не нервной среде.

Никол Пашинян выразил мнение, что было бы правильно, если бы манифестанты теперь предоставили возможность реализовать договоренности, достигнутые в ходе недавних встреч.

“И если эти договоренности не будут реализованы, не будет сделано никаких выводов, только тогда будет иметь смысл продолжать какие-либо акции протеста... В разговоре со мной президент Арцаха подтвердил свою приверженность осуществлению этих договоренностей, и в этом случае просто необходимо дать ему эту возможность”, - сказал премьер-министр Армении.

Пашинян не захотел вдаваться в подробности, давать оценки тому, что произошло, потому что в этой ситуации более важно, чтобы проблему разрешили не в атмосфере конфликта, а в атмосфере согласия.

“Консенсус достигнут в результате длительных, подробных, спокойных, братских дискуссий, и я считаю, что необходимо предоставить возможность для выполнения этих договоренностей. Мы все признаем право граждан выражать свое отношение к конкретной ситуации и посмотреть на это в форме конкретных политических изменений. Это мое мнение, и мое братское обращение прекратить акции протеста в Степанакерте или, по крайней мере, приостановить их, чтобы власти смогли воплотить в жизнь обещания”, - сказал Никол Пашинян.

С митингующими встретился госминистр Арцаха Араик Арутюнян, который передал им слова Никола Пашиняна и призвал собравшихся дать время властям на проведение реформ. Участники акции протеста откликнулись на призыв и прекратили акжии протеста.

Как сообщалоь ранее, генеральная прокуратура Республики Арцах возбудила уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в пятницу в Степанакерте.



1-го июня около 19:15 по адресу Баграмяна 2б в Степанакерте произошла потасовка между Давидом Арутюняном и Альбертом Аветисяном с одной стороны и Мгером Мусаеляном (сотрудник СНБ), Мхитаром Мусаеляном, Сергеем Мусаеляном, Гургеном Айрапетяном и Варданом Карамяном (сотрудник СНБ) с другой стороны.



Стороны избили друг друга, причинив телесные повреждения.



По данному факту 2-го июня в особом следственном отделе Генпрокуратуры Республики Арцах было возбуждено уголовное дело по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 269-й (Хулиганство) Уголовного кодекса Арцаха.



Есть задержанные. Ведется следствие.



"Генпрокуратура с учетом интереса общественности к произошедшему инциденту посчитала целесообразным обнародовать отрезок видеозаписи, имеющейся в распоряжении следствия и касающийся драки", - отмечается в сообщении ведомства.



Как сообщают СМИ, по некоторым данным, причиной инцидента стала бытовая ссора между сотрудником спецслужбы и гражданами. Полицейские не вмешались в драку, а после избиения задержали представителей пострадавшей стороны. В субботу родственники избитых граждан провели в Степанакерте акцию протеста.

3 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с группой представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха,был обсужден ряд вопросов, касающихся имевшего место 1 июня в столице инцидента и последовавшего после него развития событий.

2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян также принимаал группу представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.Был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.Глава государства заверил присутствующих, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в предусмотренном законом порядке.