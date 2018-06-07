"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн

Президент РФ Владимир Путин в полдень 7 июня в 16-й раз начнет отвечать на вопросы сограждан в прямом теле- и радиоэфире. Нынешняя "прямая линия" обещает запомниться технологическими новинками, масштабами географического охвата и оперативным откликом чиновников, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По традиции "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится в Гостином дворе, но в этот раз в студии программы не будет многочисленных гостей, задающих вопросы президенту. Их заменят интерактивные экраны: организаторы предложили главе государства сосредоточиться на общении с гражданами, которые лишены возможности приехать в Москву.

Как рассказали организаторы эфира, в студии установлены интерактивные экраны, которые могут одновременно принимать до 45 сигналов. На них будут выводить SMS, MMS и видеозвонки.

В прошлом году общения президента с гражданами продлилась 3 часа 40 минут, а абсолютный рекорд Путин поставил в 2013 году, когда общался с гражданами 4 часа 47 минут, в течение которых успел ответить на 85 вопросов. В свою очередь беспрецедентное количество обращений главе государства - свыше 3,2 млн - поступило в 2015 году.