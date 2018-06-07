Gucci на кладбище: шокирующее модное шоу во Франции

Показ новой коллекции Gucci 2019 состоялся во Франции в городе Арль на территории старинного некрополя Les Alyscamps, который известен благодаря множеству похороненных там популярных людей. Провести показ на кладбище модельер Алессандро Миккеле решил, чтобы создать настоящую атмосферу мистики и магии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

С этим легендарным кладбищем связано немало легенд, и многие знаменитые люди мечтали оказаться в итоге именно здесь. Ранее его площадь была огромна, теперь же осталась только кипарисовая алея, древние склепы и церковь.