В Москве стартовала встреча министров ИД Армении и РФ Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова. Как передает «Арменпресс», это их первая встреча после вступления Мнацаканяна в должность.

Как сообщалось ранее, 7 июня состоятся переговоры С.Лаврова с З.Мнацаканяном. «Планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте итогов встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина и Премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна 14 мая 2018 г. в Сочи «на полях» заседания Высшего Евразийского экономического совета. Особое внимание предполагается уделить вопросам международной повестки дня, интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации на площадках ООН, ОБСЕ, ОЧЭС, других авторитетных международных и региональных форумов. Пройдет обмен мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования (НКУ), в котором Россия, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, играет активную посредническую роль», – говорится в сообщении.

Пресс-служба МИД РА в свою очередь передала, что в ходе визита запланированы встречи Зограба Мнацаканяна с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации России. Министр иностранных дел Армении встретится также с армянскими студентами, получающими образование в Москве.