Никол Пашинян объяснил, в чем состоит необходимость проведения досрочных выборов в течение года

По распоряжению председателя НС А.Баблояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст. 41 конституционного закона РА “Регламент НС”, по инициативе Правительства РА 7 июня, в 11:00 часов, созывается внеочередное заседание НС РА для обсуждения вопроса “Об одобрении программы правительства”.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян представил основные приоритеты свой программы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Национального собрания Армении, посвященному обсуждению новой программы правительства, сказал, что досрочные парламентские выборы будут проведены в течение года.

Говоря о возможности проведения досрочных выборов в ближайшее время, Пашинян отметил, что это было бы выгодно руководимой им политической силе.



"После "бархатной" революции наши силы находятся на пике, и очевидно, что при проведении скорых выборов мы выиграем с абсолютным большинством. Но в то же время это означало бы, что принципы не изменились, и власть движима лишь идеей сохранения власти", - сказал он.



В то же время премьер-министр назвал причину, по которой проведение досрочных выборов все же необходимо.



"Как ушла сформированная фальсификациями и подкупами исполнительная власть, также должна уйти сформированная и выбранная подкупами и фальсификациями законодательная власть", - сказал он.

"Этот срок необходим для того, чтобы политические силы, которые не были готовы к революции, подготовились к досрочным выборам, а у граждан была возможность сделать осознанный выбор, основанный на итогах деятельности политических сил", - пояснил он.



По словам главы правительства, данный срок будет также использован для реформирования Избирательной системе Армении, и с этой целью будет создана соответствующая рабочая группа, в состав которой войдут представители различных слоев общества.

Внеочередные парламентские выборы необходимо провести максимум в течение одного года. Об этом говорится в программе нового Правительства Армении, которую 7 июня представил в парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.

В программе отмечается, что после победы «ненасильственной демократической бархатной революции в Армении в апреле-мае текущего года», стало очевидно, что Национальное Собрание 6-го созыва не отражает реальные политические настроения, предпочтения народа, соотношение сил. Эта реальность создает неоспоримую необходимость провести в республике внеочередные парламентские выборы. Правительство Армении придает важное значение проведению таких внеочередных парламентских выборов, которые будут свободными, справедливыми, прозрачными, демократическими. В соответствии с изменениями необходимо отказаться от рейтинговой избирательной системы и перейти к полноценной пропорциональной системе, сформировать новые списки избирателей, отражающие реальную ситуацию, которые в дальнейшем будут автоматически обновляться.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.