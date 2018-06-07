В парламенте Великобритании начнутся обсуждения вокруг соглашения ЕС-Армения: Джудит Фарнуорт

В парламенте Великобритании в течение ближайших недель начнутся обсуждения вокруг соглашения ЕС-Армения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала на открытии британо-армянского бизнес форума 7 июня посол Великобритании в Армении Джудит Фарнуорт.

По ее словам, обсуждения продлятся несколько месяцев. «Правительство Британии находится в процессе ратификации соглашения между ЕС и Арменией, и это один из наших приоритетов. Соглашение, подписанное между Арменией и ЕС нельзя назвать абсолютным торговым соглашением, однако оно служит основой для постоянной поддержки реформ в Армении, цель которых улучшить бизнес среду. Подобные соглашения тщательно и подробно рассматриваются во всех наших министерствах. Великобритания - парламентская демократия, и соглашение должно быть рассмотрено парламентом. Парламентский процесс начнется в ближайшие несколько недель, и мы ожидаем, что через несколько месяцев соглашение будет ратифицировано», - отметила она.

На вопрос, могут ли возникнуть препятствия, посол сказала, что не думает, поскольку соглашение было предварительно подробно обсуждено. В Ереване 7 июня открылся британо-армянский бизнес форум, организованный посольством Британии в Армении при сотрудничестве с Армяно-британской торговой палатой.

В форуме принимают участие представители 10 британских компаний, которые прибыли в Армению вместе с комиссаром премьер-министра Великобритании по вопросам торговли и инвестиций в Армении и Грузии Марком Притчардом. Представители британских компаний обсудят возможности двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций и торговли с более чем ста представителями армянских компаний.

Процесс ратификации Соглашения ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве протекает в предначертанном режиме. Как передает Арменпресс, так заявил 2 июня в беседе с журналистами глава представительства ЕС в РА Петр Свитальский, подчеркнув, что в вопросе ратификации беспокоиться не следует.

«С 1 июня Соглашение ЕС-Армения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве перешло к осуществлению на временной основе. На данный момент вступают в силу 80% положений, предусмотренных Соглашением. Процесс ратификации в странах Евросоюза происходит в рамках намеченной повестки. Некоторые страны уже ратифицировали его, а другие существенно продвинулись в этом вопросе. В июле в Европарламенте состоится голосование. И, следовательно, можно быть уверенным, что Соглашение будет ратифицировано всеми членами ЕС в нужные сроки», — подчеркнул Свитальский, что сегодня, в День Европы вполне уместно отметить это.

24 ноября в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе в присутствии президента РА Сержа Саргсяна и председателя Евросоюза Дональда Туска было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В рамках саммита Восточного партнерства Соглашение было подписано министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

Из стран ЕС Соглашение уже ратифицировали Латвия, Литва, Эстония. Во внутреннем процессуальном порядке ратифицировала и Армения.