Премьер-министр Австралии хочет, чтобы Цукерберг выступил в парламенте страны

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл хочет, чтобы глава Facebook Марк Цукерберг выступил в австралийском парламенте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Он босс и основатель Facebook, мы будем приветствовать его выступление в нашем парламентском комитете", - сказал глава правительства, беседуя в четверг с журналистами. Как признался Тернбулл, ему "очень бы хотелось", чтобы Цукерберг приехал в Канберру.

Ранее в четверг заместитель председателя объединенного комитета по разведке и безопасности обеих палат парламента Австралии Энтони Бирн заявил, что законодатели рассматривают возможность пригласить Цукерберга. Так он прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым Facebook в рамках партнерских соглашений делится информацией о своих клиентах с Huawei и некоторыми другими китайскими компаниями.

"Для нас абсолютно неприемлемо, чтобы Facebook скрыто передавал персональные данные Huawei, - заявил Бирн. - Мы хотим узнать, почему Цукерберг это позволял, и, если потребуется, пригласим его выступить на открытых слушаниях. Он должен объясниться перед нашим комитетом и австралийским народом". Законодатель напомнил, что пользователями Facebook являются 15 млн австралийцев.