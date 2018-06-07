Во ходе работ в Армянском переулке в Москве нашли предметы XVII–XIX веков

При проведении работ в Армянском переулке в Москве нашли многочисленные предметы XVII–XIX веков. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал мэра столицы.

"Среди находок фрагменты керамической и стеклянной посуды, печные изразцы, ювелирные изделия религиозного и светского характера. Специалисты особенно выделяют несколько мужских перстней из белого металла и медного сплава. На щитках перстней-печаток можно рассмотреть рельефные изображения с геральдической символикой и растительными мотивами. На других есть вставки из стекла и серого агата", - приводит портал слова руководителя московского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Все предметы обнаружены около здания посольства Армении в России.