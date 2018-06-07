Большая часть РПА проголосует против программы правительства: Эдуард Шармазанов

По распоряжению Председателя НС А.Баблояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст. 41 конституционного закона РА “Регламент НС”, по инициативе Правительства РА 7 июня, в 11:00 часов, созывается внеочередное заседание НС РА для обсуждения вопроса “Об одобрении программы правительства”.

РПА даст возможность, чтобы программа правительства была принята в НС Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредсдателя НС Армении, депутат от РПА Эдуард Шармазанов.

На вопрос, кто же из РПА проголосует «за», Эдуард Шармазанов ответил, что это решает руководитель фракции Ваграм Багдасарян.

По его словам, все уже уточнено, большая часть РПА проголосует против программы правительства, некоторые будут голосовать «за».

Он добавил, что сегодня из РПА никто не вышел.

Как сообщалось ранее, имеющая наибольшее число мандатов в НС Армении РПА объявила, что не будет препятствовать приему программы нового правительства. Как известно, РПА покинули ряд представителей бизнеса, так, 6-го июня депутат Национального собрания Армении Самвел Алексанян заявил, что выходит из фракции Республиканской партии Армении. Вместе с тем Алексанян не намерен отказываться от своего депутатского мандата.



Ранее о выходе из фракции Республиканской партии Армении заявили крупные предприниматели Арман Саакян и Артак Саркисян, президент Федерации бокса Артур Геворкян, бывший замглавы Службы нацбезопасности и экс-губернатор Ширакской области Феликс Цолакян, руководитель земляческого союза "Джавахк" Ширак Торосян.



С учетом этого, в составе фракции РПА из 58-ми депутатов остались 52. Таким образом, фракция лишилась большинства в парламенте, состоящем из 105 депутатов.

6-го июня депутат от фракции РПА НС Армении Алик Саргсян заявил, что не в восторге от программы нового правительства Армении, но будет голосовать «за». «Я читал программу, не могу сказать, что в восторге, но буду голосовать «за»»,- сказал он.

На вопрос, почему же он так решил, Алик Саргсян ответил: «Думаю, мы должны способствовать тому, чтобы не допустить провала правительстваа, хотя бы из-за нас. Надо поддержать их, голосовать «за», чтобы оним огли перейти к своей работе»,- сказал он.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.