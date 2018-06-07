Никол Пашинян представил целевые приоритеты своей программы

По распоряжению Председателя НС А.Баблояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст. 41 конституционного закона РА “Регламент НС”, по инициативе Правительства РА 7 июня, в 11:00 часов, созывается внеочередное заседание НС РА для обсуждения вопроса “Об одобрении программы правительства”.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян представил основные приоритеты свой программы.

По его словам, целью возглавляемого им правительства будет формирование власти исключительно посредством свободного волеизъявления народа, верховенства права, равенства всех перед законом, национального единения и согласия, обеспечения внутренней и внешней безопасности Армении, повышения уровня защищенности Армении и Арцаха, искоренения коррупции, защиты прав человека, создания условий для благоприятной среды жизни людей и пр.

«Среди целевых приоритетов нашего правительства – отсутствие искусственных монополий, защита экономической конкуренции, создание рабочих мест, преодоление бедности, отрицание насилия, целесообразное использование природных богатств»,- сказал он.

По его словам, все препятствия для развития Армении в течение последних 20 лет лежат именно в перечисленных областях, и новое правительство считает, что вышеуказанные перечисления являются одновременно и диагнозом, и лекарством.

Как сказано в программе правительства Армении, Важнейшая гарантия существенного роста экономики – стимулирование экономической конкуренции и исключение монополий. Об этом говорится в программе нового Правительства Армении, которую 7 июня представил в парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.

Правительство придает важное значение защите экономической конкуренции, исходя из того, что осуществление какой-либо свободной экономической деятельности не должно привести к непропорциональному ограничению занятия какой-либо иной экономической деятельностью. В этом смысле кабинет министров придает большое значение внедрению регулирующих механизмов.

Правительство гарантирует исключение политических и экономических преследований, в то же время оставаясь решительным в вопросе установления легитимности и защиты интересов государства.

Борьба против «тени», увеличение государственных доходов: еще одним фактором, препятствующим реальному экономическому развитию, является теневая экономика.

В сфере же политики госдоходов Правительство планирует следующие направления и приоритеты:

С точки зрения создания предпосылок для привлечения инвестиций и обеспечения роста национальной экономики очень важны формирование стабильной и предсказуемой налоговой среды и последовательное улучшение бизнес-среды. С точки зрения обеспечения постоянного роста налоговых поступлений очень важно также внедрение и укрепление культуры выполнения налоговых обязательств на добровольной основе.

Правительство придает важное значение малому и среднему бизнесу и предпримет комплексные шаги по устранению существующих в этой сфере барьеров.

Среди приоритетов экономического развития Правительство выделяет сферы высоких технологий, сельского хозяйства и туризма.

По его словам, в Армении все выборы – за исключением президентских выборов 1991 года и парламентских выборов 1999года, были сфальсифицированы, и этот процесс извращения привел к тому, что в Армении действовало государство – вне государства.

Среди приоритетов его правительства первоочередным является искоренение тлетворных явлений, для чего есть все условия, поскольку граждане наконец-то разрушили цепи взяток на выборах, страха, принуждения, зависимости, и наступило время, когда эта действительность должна быть оформлена как общественный договор.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.