Спасательные работы в районе вулкана Фуэго в Гватемале приостановлены из-за схода лавы

Обильный сход лавы по склонам вулкана Фуэго в Гватемале вынудил приостановить спасательные работы на территории населенных пунктов, пострадавших от извержения, унесшего жизни почти 100 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на заявление Национального института сейсмологии и вулканологии (НИСВ).

Поток лавы шириной 30-40 метров и высотой от 4 до 5 метров стекает с западной стороны склона вулкана, сказано в сообщении НИСВ. В нем отмечается вероятность того, что "в ближайшие часы снова произойдет сход потоков лавы" в этом же или в других районах.

На территории департаментов Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес, которые в наибольшей степени пострадали от удара стихии, еще не завершены поисковые работы, до сих пор пропавшими без вести числятся 197 человек. до настоящего времени из пострадавших от стихии районов эвакуированы более 12,2 тыс. человек, из которых свыше 3,6 тыс. размещены во временных общежитиях.