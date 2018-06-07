Туск: действия Трампа могут быть первыми признаками распада западного сообщества

Председатель Совета ЕС Дональд Туск считает, что действия, предпринимаемые президентом США Дональдом Трампом, могут быть как "случайными изменениями" в американской политике, так и первыми признаками "распада западного политического сообщества". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение он выразил в статье для газеты The New York Times, опубликованной в среду.

8-9 июня в Канаде состоится саммит G7. Как отмечает Туск, переговоры пройдут в "специфическом" политическом контексте последних действий Трампа: выход США из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном, а также введение пошлин на сталь и алюминий.

"Решающий вопрос сегодня заключается в том, являются ли эти решения всего лишь случайными изменениями в нынешней американской политике, на которые каждый президент, разумеется, имеет право, или же это начало стратегической тенденции. Говоря другими словами, являются ли они только сезонной турбулентностью или скорее первыми симптомами распада западного политического сообщества, которое G7 представляет и неофициально возглавляет?" - пишет Туск.

При этом, по мнению Туска, Европа должна быть благодарна президенту США. "Теперь Европа должна сделать все, что в ее силах, чтобы защитить трансатлантические связи, несмотря на сегодняшние настроения. В то же время мы должны готовиться к сценариям, когда нам придется действовать самостоятельно. Для этого нам потребуется больше политического единства и решимости", - добавил председатель Совета ЕС.





