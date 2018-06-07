В Facebook заявили, что не выступают против госрегулирования соцсети

Компания Facebook в целом не выступает против регулирования социальной сети со стороны государства и готова сотрудничать с властями других стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду, выступая на площадке некоммерческого исследовательского центра New America, заявила начальник департамента глобальной политики управления компании Моника Бикерт. Трансляция ее выступления велась на сайте New America.

"Я думаю, что у правительства, безусловно, есть роль в этих обсуждениях (роли Facebook прим. ТАСС), и мы это приветствуем. И регулирование - это точно не что-то такое, против чего мы категорически возражаем, и [глава компании] Марк [Цукерберг] сказал об этом во время своих недавних слушаний [в Конгрессе]", - сказала она. Бикерт заметила, что часть ее работы заключается в постоянном взаимодействии с властями "не только в США, но и в других странах".

Глава департамента рассказала, что приезжает в Вашингтон "раз в месяц", чтобы разъяснить должностным лицам те или иные шаги компании. По ее словам, Facebook следует "поддерживать такие отношения не только в США, но и с другими правительствами".

Компания, продолжила Бикерт, придерживается своих правил безопасности и принципа прозрачности. "Когда другие правительства просят нас удалить чью-то речь или предоставить им данные о пользователях, то им нужно следовать жестким протоколам", - сказала она, заметив, что Facebook выполняет требования национального законодательства, публикуя при этом отчеты о запросах властей. Если речь идет об угрозах применения насилия или о распространении материалов, к примеру, сексуального характера, то они точно будут удалены. Иными словами, заверила Бикер, компания хочет понимать, чего именно хотят регуляторы.