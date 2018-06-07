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СМИ: Ким Чен Ыну предоставят в Сингапуре бронированные BMW


Бронированные черные автомобили BMW 760 особой серии будут выделены для передвижения Ким Чен Ына во время предстоящего в Сингапуре саммита КНДР - США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета The Straits Times.

По информации источников издания, из парка спецтранспорта Сингапура было выделено четыре подобные машины. Каждая из них оснащена 6-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 544 лошадиных сил. Установлены особые пуленепробиваемые стекла, толщиной 6 см, которые способны защитить пассажиров от выстрелов снайперских винтовок. Бронированный корпус автомобиля выдерживает взрывы, мощность которых составляет до 15 кг в тротиловом эквиваленте.

В салоне машины находятся системы очистки воздуха на случай химических атак, ночного видения и другие элементы, увеличивающие выживаемость находящихся в автомобиле.

 




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