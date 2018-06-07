Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июнь

Состоялась прогулка на автобусе «Ереван Сити Тур» для детей с аутизмом


В рамках официальной городской туристической программы мэрии Еревана «Ереван Сити Тур», для 30 детей с аутизмом учебно-реабилитационного центра «Мой путь» была организована прогулка. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Дети и сопровождающие их специалисты совершили экскурсию в двухэтажном туристическом автобусе, познакомились с достопримечательностями, историей и архитектурой Еревана. 

Следует отметить, что посредством подобных социальных программ мэрия Еревана стремится содействовать интеграции в общество детей, имеющих  проблемы со здоровьем.


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