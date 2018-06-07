Состоялась прогулка на автобусе «Ереван Сити Тур» для детей с аутизмом

В рамках официальной городской туристической программы мэрии Еревана «Ереван Сити Тур», для 30 детей с аутизмом учебно-реабилитационного центра «Мой путь» была организована прогулка. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Дети и сопровождающие их специалисты совершили экскурсию в двухэтажном туристическом автобусе, познакомились с достопримечательностями, историей и архитектурой Еревана.

Следует отметить, что посредством подобных социальных программ мэрия Еревана стремится содействовать интеграции в общество детей, имеющих проблемы со здоровьем.