На поворотах «Чайни» столкнулись «BMW» и «ЗИЛ-130»

7-го июня, в 05:59, в служббу «911» поступил сигнал о том, что на 28-м километре трассы Ереван-Севан на поворотах «Чайни» автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 36-летний житель Чаренцавана Н. И., столкнулся с грузовиком марки «ЗИЛ-130», который вел 53-летний житель села Арамус Р. С. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали спасатели.

Выяснилось, что в результате аварии водитель BMW получил травмы. Местными силами, до прибытия спасателей он был в крайне тяжелом состоянии доставлен в ереванский медцентр "Сурб Григор Лусаворич".Водитель «ЗИЛ-130» - в удовлетворительном состоянии.