В НС Армении обсуждается программа правительства Пашиняна: Прямой эфир

По распоряжению Председателя НС А.Баблояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст. 41 конституционного закона РА “Регламент НС”, по инициативе Правительства РА 7 июня, в 11:00 часов, созывается внеочередное заседание НС РА для обсуждения вопроса “Об одобрении программы правительства”.

Как передает «Арменпресс», имеющая наибольшее число мандатов в НС Армении РПА объявила, что не будет препятствовать приему программы нового правительства. Как известно, РПА покинули ряд представителей бизнеса, так, 6-го июня депутат Национального собрания Армении Самвел Алексанян заявил, что выходит из фракции Республиканской партии Армении. Вместе с тем Алексанян не намерен отказываться от своего депутатского мандата.



Ранее о выходе из фракции Республиканской партии Армении заявили крупные предприниматели Арман Саакян и Артак Саркисян, президент Федерации бокса Артур Геворкян, бывший замглавы Службы нацбезопасности и экс-губернатор Ширакской области Феликс Цолакян, руководитель земляческого союза "Джавахк" Ширак Торосян.



С учетом этого, в составе фракции РПА из 58-ми депутатов остались 52. Таким образом, фракция лишилась большинства в парламенте, состоящем из 105 депутатов.

6-го июня депутат от фракции РПА НС Армении Алик Саргсян заявил, что не в восторге от программы нового правительства Армении, но будет голосовать «за». «Я читал программу, не могу сказать, что в восторге, но буду голосовать «за»»,- сказал он.

На вопрос, почему же он так решил, Алик Саргсян ответил: «Думаю, мы должны способствовать тому, чтобы не допустить провала правительстваа, хотя бы из-за нас. Надо поддержать их, голосовать «за», чтобы они могли перейти к своей работе»,- сказал он.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.